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30 Haziran 2020 Salı 08:04:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 08:04:00

Avrupa devinde ikinci korona patlaması! Kent karantinaya alındı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, kentteki vakaların ülke genelinde son haftalarda görülen vakaların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

OKULLAR KAPATILACAK

AA'nın aktardığı habere göre, yerel yetkililerle görüştükten sonra "bazı zor ama önemli kararlar" aldıklarını belirten Hancock, salı gününden itibaren zorunlu olmayan perakende mağazalarının, perşembe gününden itibaren de okulların kapatılacağını açıkladı.

Bakan Hancock, ayrıca ülke genelinde 4 Temmuz'da kaldırılacak bazı önlemlerin kentte uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

GEREK DUYURULURSA DAHA FAZLA ADIM ATILACAK

Leicester sakinlerini evde kalmaya, kent içi ve dışı seyahatler yapmamaya çağıran Hancock, şu şekilde konuştu:

"Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yakından izleyeceğiz ve gerek duyarsak daha fazla adım atacağız."

Başkent Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alan 400 bin nüfuslu Leicester kentinde son 2 haftada 866 vaka görüldüğü, salgın süresince kaydedilen toplam vaka sayısının ise 2 bin 987 olduğu belirtiliyor.

GEVŞEME ADIMLARI ASKIYA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 bin 550 kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

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