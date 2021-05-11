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11 Mayıs 2021 Salı 13:51:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 13:51:00

Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması

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Türkiye'nin yıllardır en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu ifade eden Avrupa Birliği Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında göçmen botlarının geri itildiği olayların soruşturulmasını istedi ve "AB'nın tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız." dedi.

Grandi, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Brüksel'de yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Orta Akdeniz'de son günlerde havaların ısınmasıyla Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısının artış gösterdiğini belirtti.

AB'nin, sığınmacı meselesinde bir mekanizmaya gereksinim duyduğunu vurgulayan Grandi, "Avrupa'nın bu konuyla ilgili öngörülebilir bir mekanizmaya ihtiyacı var. Birkaç tekneden ve mantıklı, üzerinde uzlaşılmış bir mekanizmayla yönetilebilir sayılardan bahsediyoruz. Denizde insanların hayatlarını kurtarmak için Avrupa'ya daha verimli, devlet öncülüğünde bir mekanizma gerekli." diye konuştu.

Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botlarının sıkça uyguladığı, sığınmacıların geri itildiği olaylara da değinen Grandi, "AB'nin tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız. Bu geri itmeleri soruşturacak bir mekanizmaya da ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

Filippo Grandi, uygun varış düzenlemelerini dengeleyen ve yeniden yerleştirmeler yoluyla dayanışmayı da içeren bir mekanizmadan bahsettiğini kaydetti.

Grandi, "Avrupa en azından bunu hayata geçirebilir. Şunu unutmayalım. Burada mülteciler ve sığınmacılar için sorumluluğu paylaşmaktan bahsediyoruz. Dünya genelinde mültecilerin yüzde 90'ı zengin ülkelerde bulunmuyor. Bu kişiler Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da. Avrupa'dan istediğimiz şey, diğer ülkelerin zaten yapmakta olduğu şeyler." ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine, Grandi, Türkiye'nin yıllardır en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, AB'nin, Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson da Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart Mutabakatının hala geçerli olduğunu, sığınmacılarla ilgili meseleleri geçen hafta Ankara'ya düzenlediği ziyarette görüştüğünü ve mutabakatın koşularının yerine getirilmesini istediklerini söyledi.

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Johansson, Frontex'ten aldığı Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunanistan sularına girdiğine yönelik iddiaları içeren mektubu da Ankara'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini aktardı.

Etiketler : ab türkiye avrupa birliği
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