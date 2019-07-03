Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu

  • Bist 100
    100.452
  • Dolar
    5,6305
  • Euro
    6,3540
  • Altın
    258,0498
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi
Son dakika... Haziran'da enflasyonu belli oldu Son dakika... Haziran'da enflasyonu belli oldu
FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı! Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı!
Trabzonspor, Adebayor ısrarını sürdürüyor Trabzonspor, Adebayor ısrarını sürdürüyor
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti
Galatasaray, Ander Herrera için düğmeye bastı Galatasaray, Ander Herrera için düğmeye bastı
Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde peşinat krizi ile karşı karşıya! Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde peşinat krizi ile karşı karşıya!
Beşiktaş, Lewis Holtby'nin peşine düştü Beşiktaş, Lewis Holtby'nin peşine düştü
Comolli, Luiz Gustavo transferini noktalamak üzere Fransa'ya gidiyor Comolli, Luiz Gustavo transferini noktalamak üzere Fransa'ya gidiyor
Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı
Annesini dövdüğü için babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu Annesini dövdüğü için babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu
"Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden tam üç yıldır uyuyamıyor "Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden tam üç yıldır uyuyamıyor
Hindistan'da barajın taşması sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi ise kayboldu Hindistan'da barajın taşması sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi ise kayboldu
Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar
E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk edenler görenleri şaşkına çevirdi E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk edenler görenleri şaşkına çevirdi
Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu
Geçici olarak istifa eden IMF Başkanı Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek Geçici olarak istifa eden IMF Başkanı Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek
Mardin merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda eski 6 polis gözaltına alındı Mardin merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda eski 6 polis gözaltına alındı
Memura enflasyon zammı ne kadar? Temmuz 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Memura enflasyon zammı ne kadar? Temmuz 2019 emekli maaşı ne kadar oldu?
Balıkesir'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
SpaceX açıkladı: 3 uydumuzla irtibatı kaybettik SpaceX açıkladı: 3 uydumuzla irtibatı kaybettik
Bodrum'da yeni kabus: Jet Ski'li soyguncular! Ünlü turizmciye büyük şok! Bodrum'da yeni kabus: Jet Ski'li soyguncular! Ünlü turizmciye büyük şok!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 09:23 | Çarşamba

Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyon Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.

AB üyesi ülke liderleri, Brüksel'de birliğin önde gelen kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek üzere dördüncü kez bir araya geldi.

AB liderleri, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Leyen'in atanmasını önerdi.

Konseyde nitelikli çoğunlukla belirlenen (toplam nüfusun yüzde 65'ini temsil edecek şekilde 28 oydan 21'i ) yeni AB Komisyonu Başkanı'nın Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi ise 31 Ekim'de sona eriyor. Yeni başkanın 1 Kasım'da göreve başlaması bekleniyor.

Leyen, AB Komisyonu Başkanlığına liderler tarafından aday gösterilen ilk kadın oldu.

Almanya'nın da ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyor.

Belçika doğumlu 61 yaşındaki Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise Avrupa Parlamentosu'ndaki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde bulunuyor.

"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

AB KONSEYİNE BELÇİKA BAŞBAKANI MİCHEL

Liderler, AB Konseyi Başkanlığına da Belçika Başbakanı Michel'i önerdi.

AB Konseyi başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.

Konsey başkanı 2,5 yıllığına seçilirken, görev süresi 1 kez uzatılabiliyor. Mevcut AB Konseyi Başkanı Polonyalı Donald Tusk'un, görevi 1 Aralık'ta devretmesi gerekiyor.

AB YÜKSEK TEMSİLCİLİĞİNE İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BORRELL

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi aynı zamanda AB Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

AB'nin bir nevi "dışişleri bakanı" olarak faaliyet gösteren etkin pozisyona kimin getirileceğine AB üyesi ülkeler nitelikli çoğunlukla karar veriyor.

Mevcut AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin görev süresi 31 Ekim 2019'da sona eriyor.

Yüksek Temsilcinin de tıpkı AB Komisyonu Başkanı gibi AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINA LAGARDE

Liderler, ECB Başkanlığı için mevcut Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lagarde'ı aday gösterdi.

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB'nin görevi, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl olacak. ECB başkanının belirlenmesinde yine nitelikli çoğunluk gerekiyor.

Mevcut ECB başkanlık görevini İtalyan Mario Draghi yürütüyor.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığı için ise Sergei Stanishev'in ismi ön plana çıkarken, söz konusu pozisyona gelecek kişiyi AP üyeleri belirliyor.

Son yılların en büyük operasyonu! 5 milyon 430 bin adet ele geçirildi
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
İkili ilişkilerin gelişmesi küresel istikrara da katkı
Bodrum'da yeni kabus: Jet-ski ile kaçıyorlar! Ünlü turizmciye büyük şok!
Abla-kardeş benzetmesi
O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu
İçlerine kurt düştü: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
CHP'den tam gaz işçi kıyımı
Doğu Akdeniz'de provokasyon! Yasal işlem başlatacaklar
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Muhtaç yaşlıya her ay 601 TL
Dünyayı korkutan gelişme! Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklama
Putin'den açıklama geldi: Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp
'Ay'a ayak basılan an' açık artırmada yer alacak
'Askerlik 6 aya düştü ben 8,5 ay kaldım'
'Kırmızı periler diyarı' turizme kazandırılacak
'Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor'
Fahrettin Altun Kılıçdaroğlu'nun yalanını böyle çürüttü
JP Morgan'dan flaş Türkiye mesajı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ