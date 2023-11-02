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02 Kasım 2023 Perşembe 21:04:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 21:04:00

Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'u 1 yıl daha Bosna Hersek'te görev alacak

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) görev süresini 1 yıl daha uzattı. EUFOR'un Bosna Hersek'teki asker sayısının Ukrayna'daki savaşın ardından artırıldığı da kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) New York'ta düzenlenen oturumunda, EUFOR'un görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

BMGK üyesi 15 ülke, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması uyarınca Bosna Hersek'te "barış ve istikrarın korunması" adına EUFOR'un görev süresinin uzatılması yönündeki kararı onayladı.

EUFOR'un Bosna Hersek'teki asker sayısının Ukrayna'daki savaşın ardından artırıldığı da kaydedildi.

Bosna Hersek'te Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanması görevinin 1995'te NATO'ya verilmesi üzerine önce Uygulama Kuvveti (IFOR), daha sonra İstikrar Kuvveti (SFOR), bölgede görev yaptı.

Avrupa Konseyi'nin kararıyla 2004'te SFOR'un yerini EUFOR alırken, görev süresine ilişkin kararı her yıl BMGK veriyor.

Etiketler : BOSNA HERSEK AVRUPA BİRLİĞİ BM
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