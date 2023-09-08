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Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Lee Kasırgası'nın hızı 5. kategoriye ulaştı
08 Eylül 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 12:08:00

Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Lee Kasırgası'nın hızı 5. kategoriye ulaştı

Kaynak: AA

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Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan Lee Kasırgası'nın hızının saatte yaklaşık 260 kilometreye çıkarak 5. kategoriye ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin ilerleyen günlerde artmasının beklendiği belirtildi.

Lee Kasırgası'nın hızının saatte yaklaşık 260 kilometreye ulaştığı, şiddetinin 1. kategoriden 5. kategoriye yükseldiği bilgisi verildi.

Lee'nin etkileyeceği bölgelerin net şekilde belirlenmesi için henüz erken olduğu ifade edilen açıklamada, Karayipler'deki adalara ulaşmasının beklendiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, kasırganın oluşturduğu okyanus dalgalarının bugün Karayip Denizi'nin doğusundaki "Küçük Antiller" adalar topluluğuna, hafta sonuna kadar da Britanya Virjin Adaları, Porto Riko, Bahamalar, Turks ve Caicos Adaları ve Hispaniola Adası'na ulaşmasının beklendiği bildirildi.

NHC, ayrıca 10 Eylül'de kasırganın ABD'nin doğu kıyısında olumsuz durumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

LEE TROPİK FIRTINASI KASIRGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

NHC'den yapılan açıklamada, tropik fırtına Lee'nin kasırgaya dönüştüğü bildirilmişti.

Kasırganın hızının gelecek günlerde giderek artmasının beklendiğini kaydedilen açıklamada, şiddetinin "5. kategoriye" yükselebileceği belirtilmişti.

Ayrıca, Lee'nin ABD ana karasını doğrudan etkileyip etkilemeyeceğinin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu yılki kasırga sezonunun normalin üzerinde olacağı uyarısı yaparak 14 ile 21 arasında fırtına beklendiğini, bunların 6 ila 11'inin kasırgaya, 2 ila 5'inin ise büyük kasırgaya dönüşme ihtimalinin bulunduğunu duyurmuştu.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken 5. kategoridekilerin ise en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

Etiketler : abd lee kasırgası tropik fırtına
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