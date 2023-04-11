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11 Nisan 2023 Salı 17:45:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:45:00

Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yapıyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi düzenliyor.

Yerel basındaki haberlerde, otobüs şoförlerinin bugün saat 08.30'dan 22.00'ye kadar iş bırakma eylemi yapacağı belirtilerek, çalışanların, işçiler ve yolcular için ekstra güvenlik önlemlerinin alınması, kalıcı personel istihdamı, filonun yenilenmesi ve toplu iş sözleşmelerine tam uyulmasını talep ettikleri kaydedildi.

Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik oluştuğu bildirildi.

Atina'da otobüs şoförleri geçen hafta greve gitmişti.

Etiketler : atina otobüs şoförleri iş bırakma eylemi

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