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18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:13:00

Atina'da "Abdülhamid Han" paniği

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Yunan Türkolog Stathakopoulos, Türkiye'nin filosundaki sondaj gemilerinin 'er ya da geç Ege'de harekete geçeceğini ifade etti. Stathakopoulos, bu durumun iki ülke ilişkilerinde "yeni bir gerilimin başlangıç noktası olabileceğini söyledi.

Türkiye, "Mavi Vatan"da yeni sondaj faaliyetleri için hazırlıklarına devam ediyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine ek olarak Abdülhamid Han adlı son gemi de devreye alınacak. Son hazırlıkların yürütüldüğü gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak.

YUNANİSTAN'IN GÖZÜ ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİNDE

Türkiye'nin atmaya hazırlandığı yeni adımları kestirmeye çalışan Yunanistan'da ise endişeli bir hava hakim.

Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos, Yunan Devlet Televizyonu'nda (ERT) katıldığı yayında, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"SICAK BİR YAZ GÖRMEYECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Stathakopoulos, 2020 yılında olduğu gibi "sıcak" bir yaz görmeyeceklerini umduğunu dile getirerek, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki dengenin her iki tarafta da korunacağını tahmin ettiğini söyledi.

"ABDÜLHAMİD HAN, ER YA DA GEÇ EGE'DEKİ FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK"

Diğer taraftan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'nda görev emri bekliyor.

Abdülhamid Han başta olmak üzere Türkiye'nin sondaj gemileri hakkında konuşan Stathakopoulos, gemilerin "er ya da geç Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacağı" şeklindeki görüşünü paylaştı

Yunan Türkolog'a göre, bu durum, iki ülke ilişkilerinde "yeni bir gerilimin başlangıç noktası" olabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri konusunda 6 alternatifin gündemlerinde olduğunu söylemiş, "Bir ay daha sabredeceğiz. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." demişti.

Etiketler : Yunan Türkolog mavi vatan Fatih Dönmez Abdülhamid Han sondaj gemisi
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