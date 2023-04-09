Atina, terör kampı Lavrion'u kapatıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı günü Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos'u ağırladı. İki bakanın deprem bölgesi Hatay'ı birlikte gezdiği ziyaretiyle, 6 Şubat'tan sonra yeni sayfa açan Ankara ve Atina'da adeta bahar havası var. İki bakan, "Sorunları müttefiklik ruhuna uygun olarak, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyoruz" demişti.

EGE'DE SUKUNET VURGUSU

Görüşme masasında tansiyonun düşürülmesi gerekliliği, tatbikatların önceden belirlenmiş uluslararası tatbikatlar dışında sınırlandırılması, 15 Haziran-15 Eylül döneminde Ege'nin uluslararası suları ve hava sahasında tatbikatlardan kaçınılmasını öngören moratoryum süresinin bir ay uzatılması gibi konular ele alınmıştı. 'Resmi olmayan' anlaşmanın süresinin uzatılması iki ülke tarafından onaylandığı belirtildi.

KAMP BOŞALTILIYOR

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, 'Lavrion kampı kapatılıyor-Ege'deki tatbikatlar için moratoryum' başlığıyla sunduğu haberde, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü kampın kapatılacağını yazdı. Habere göre, Yunan Göç ve Sığınma Bakanlığı, Attika Bölgesi'nde yer alan Lavreotiki Belediyesi'ne bağlı Lavrion'daki kampını yapıların şiddetli bir depreme bile dayanamayacağı nedeniyle kapatıyor. Kamptaki yaklaşık 150 kişiden 100'ü Attika Bölgesi'ndeki diğer göçmen kamplarına gönderildi. Geride kalan 50 kişi ise kısa süre içinde transfer edilecek.

'DOLAMBAÇLI BİR YOL'

Başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki bu kamp, PKK, YPG ve DHKP-C gibi terör örgütleri tarafından militan yetiştirmek için kullanılıyordu. Türkiye'nin kampın kapatılmasını ısrarlı bir şekilde talep ettiğini kaydeden Kathimerini, bakanlığın verdiği kararın Ankara'yı memnun edeceğini yazdı. Kampın 'dolambaçlı bir yoldan' dahi olsa devre dışı kaldığını aktaran gazete, sürecin Ankara ve Atina arasında yeni sayfa açılan 6 Şubat depremlerinden önce başladığını, son haftalarda iki ülkenin dışişleri, savunma ve göç bakanlarının temaslarında konunun gündeme gelmediğini savundu.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE MESAJI: BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREK

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanan yakınlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ta Nea gazetesine konuşan Panayotopulos, salı günü Türkiye'ye yaptığı ziyaret için "Mükemmel bir misafirperverlik, aile ortamı, pozitif bir samimiyet" tanımlarını kullandı. Deprem felaketinin, ikili ilişkiler açısından bir "fırsat penceresi" doğurduğunu belirten Panayotopulos, "Bu fırsatı değerlendirmemiz gerek" diye konuştu. Panayotopulos, her iki tarafın da diyalogdan yana olduğuna vurgu yaptı.