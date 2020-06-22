Sisi akıllanmıyor: Mısır Ordusuna korkunç talimat

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Libya'dan Sisi'ye sert tepki! Ateş püskürdüler
22 Haziran 2020 Pazartesi 14:20:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 14:26:00

Sisi'den Mısır ordusuna 'hazır ol' çağrısı!

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Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır Ordusuna ülke içinde ve ülke dışında yapılması muhtemel operasyonlar için hazır olması çağrısında bulundu. Sisi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Libya'da Sirte kentinin kırmızı çizgileri olduğunu ve bu kente yönelik bir saldırı olması durumunda askeri müdahalede bulunabileceklerini söylemişti. Meşru Trablus hükümeti ise Kahire'den gelen açıklamalara tepki gösteriyor.

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ülkenin batısına hakim ve BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile ülkenin doğusunu darbeyle ele geçiren Halife Hafter'a bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu (LNA) yıllardır savaşıyor. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ise LNA'yı destekleyen ülkeler arasında bulunuyor.

ORDUYA "HAZIR OLUN" TALİMATI

Habertürk'ün Reuters'tan aktardığı habere göre; Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi orduya ülke çıkarlarını korumak için yurtiçinde ve yurtdışında operasyon gerçekleştirmeye hazır olması çağrısında bulundu. Mısır'ın batıdaki komşusu Libya ile 1200 km'lik sınırı bulunuyor. Sisi, ülkenin batısındaki askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti. Sisi, pilotlara ve özel kuvvetler personeline yaptığı konuşmada "Burada, sınırlarımızın içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" dedi.

Sisi orduya seslendi.

"DİREK MÜDAHALE HAKKIMIZ MEŞRUİYET KAZANDI"

Sisi, Mısır'ın Libya'ya müdahale etme konusunda hep çekingen olduğunu ancak artık durumun farklı olduğunu söyledi ve ekledi, "Mısır devleti tarafından herhangi direkt bir müdahale artık uluslararası meşruiyet kazanmıştır." Sisi Mısır ordusunun "bölgedeki en güçlü ordulardan biri" olduğunu ifade etti.

"BU ORDU KİMSEYİ TEHDİT ETMİYOR"

Sisi, "Bu aklı başında bir ordu; öyle bir ordu ki sadece koruyor, kimseyi tehdit etmiyor... Bu bizim asla değiştirmeyeceğimiz stratejimiz, düşüncemiz ve prensibimiz" dedi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Bu ayın başında Mısır ülkede seçilmiş bir liderlik konseyi kurulması girişiminin bir parçası olarak Libya'da tarafları ateşkese çağırmıştı.

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