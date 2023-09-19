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19 Eylül 2023 Salı 09:22:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 09:22:00

Asya'da tansiyon yükseliyor... Füze sistemleri teyakkuza geçti

Kaynak: AA

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Tayvan ve Çin arasındaki tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Tayvan yönetimi, bölgede Çin'e ait 55 askeri hava aracı tespit ettiklerini belirterek savaş uçakları, donanma gemileri ve karaya konuşlu füze sistemlerinin teyakkuza geçtiğini ifade etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Tayvan Adası çevresinde Çin'e ait 55 askeri hava aracının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 55 hava aracından 27'sinin, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 12 "SU-30", 10 "J-10", 4 "J-16" tipi savaş uçağı ile "WZ-7" tipi silahlı dronun ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisinin de Ada çevresinde görüldüğü aktarılan açıklamada, "Tayvan silahlı kuvvetleri durumu izlemiş, savaş uçakları, donanma gemileri ve karaya konuşlu füze sistemlerini teyakkuza geçirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, dün Ada çevresinde rekor sayıda hava aracının tespit edilmesinin ardından geldi.

Bakanlık dünkü açıklamasında Çin'e ait 103 askeri hava aracının Tayvan çevresinde uçtuğunu bildirmişti. Bu, "şimdiye dek 24 saatte tespit edilen en fazla sayıdaki uçuş" olarak kayıtlara geçmişti.

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve ADIZ ile Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Etiketler : Tayvan Savunma Bakanlığı Tayvan-Çin krizi Tayvan savaş uçakları Askeri gerilim
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