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Asya'da dalgıçların gördüğü balık korkuya yol açtı: Efsaneye göre sadece depremden önce görülüyorlar
26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:57:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:57:00

Asya'da dalgıçların gördüğü balık korkuya yol açtı: Efsaneye göre sadece depremden önce görülüyorlar

Kaynak: aksam.com.tr

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Tayvan açıklarında dalış yapan dalgıçlar nadir görülen kürek balıkları ile karşılaştı. Bölgedeki efsaneye göre kürek balıkları görmek deprem habercisi. Gözlemlenen balığın daha önce köpek balığı saldırısında yara aldığı tahmin ediliyor.

Asya'da nadir görülen kürek balıkları ile karşılaşan dalgıçlar o anları kaydetti. Gümüş pullara sahip dev kürek balığı, Tayvan açıklarında ürkütücü bir şekilde dik bir şekilde yüzerken görüntülendi.

Aksam.com.tr'nin Daily Mail'den çevirdiği habere göre, dalgıçlar vücudunda bir köpekbalığı saldırısından kaçarken ısırıldığına inanılan birkaç delik olduğunu düşünüyor.

Bu balıklar bölge halkının gözünde deprem habercisi olarak biliniyor. Bölgedeki inanışa göre kürek balıklarının ortaya çıkması tsünami veya deprem geleceğine dair bir işaret. Bu bilgi bilimsel olarak kanıtlanmasa da halk söylencelerinde güncelliğini koruyor.

Kürek balıkları denizin derin noktalarında yüzdükleri için görüntülenme ihtimali oldukça nadir hayvanlar.

Denizin derin noktalarında büyüdüklerinden, çok azı akıntıların daha çalkantılı olduğu sığ sulara çekilerek hayatta kalabiliyor.

Daha önce de bir kürek balığı, Temmuz 2022'de Şili kıyılarında okyanusta avlandı. Bölgede deprem olacağı korkusu yayılmıştı ama neyse ki bir deprem gerçekleşmedi.

Etiketler : kürek balığı dalış Tayvan sağlık deprem habercisi gözlem
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