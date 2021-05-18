  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3594
  • Euro
    10,2057
  • Altın
    501,4750
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu görüştü
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi
Selçuk Bayraktar'ı Steve Jobs'a benzetti: SİHA konusunda bir deha
Turkcell'le pedallar eğitim bursu için dönecek
Akşener'den hadsiz benzetme! Sözleri büyük tepki çekti
Bakan Koca müjdeyi verdi! Bu hafta Türkiye'de olacak
Dünyada bir ilk! Türkiye'deki dönüşümün kilometre taşı olacak
ASELSAN yerli ve milli olarak geliştirdi: "Saka" geliyor
Musk'tan yeni Bitcoin paylaşımı
Karganın balık avı
Gelincik zamanı
Bir tutam ot hayat kurtardı
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
TIR'la mobil bal üretim merkezi
İlişkimiz seviyeli devam ediyor
Yurt dışından destek
Kaan'a kavuştular
Hesabına kavuştu
Bahçeli'den CHP'ye sert mafya tepkisi: Takmayız
Karavanda sohbet programı
Fırat'a polis uyarısı
Müzik için şöhreti kabul ettim!
18 Mayıs 2021 Salı 18:23:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 18:23:00

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

ABONE OL

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 22 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 894 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 963 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 528 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 132 bin 818'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1904'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 122 bin 631 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 vakanın saptanmasıyla toplam vaka sayısı 11 bin 827'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 535 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 245 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Adada 4 gün üst üste 100'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Yetkililer, 19-28 Mayıs tarihleri arasında okulların kapalı tutulacağını duyurdu.

Bugüne dek 2260 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1127 kişi sağlığına kavuştu.

Adada dün 303 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 487 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 154 bin 388'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 372'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 82 bin 725 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 651 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 123 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1272 yeni vaka tespit edildi, 30 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 782 bin 129 kişi virüse yakalanırken 12 bin 211 kişi hayatını kaybetti, 724 bin 209 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Bangladeş'te 23 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 473 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artışla 649'a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 113 bin 555'e çıktı, 69 bin 918 kişi sağlığına kavuştu.

- Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 136 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 472 bin 354'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 196 artarak 5 bin 411'e çıktığı belirtildi.

Etiketler : Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Kovid-19 Nepal Sağlık Bakanlığı
Tatili iple çekiyor

Tatili iple çekiyor
Hayalindeki role kavuştu

Hayalindeki role kavuştu
Kızı için taşındı

Kızı için taşındı
AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR

AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR
Dövüş hareketlerini sirkte öğrenmiş

Dövüş hareketlerini sirkte öğrenmiş
Karantina günlerim çok eğlenceli

Karantina günlerim çok eğlenceli
49 oldu

49 oldu
Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

Aslı'nın rol arkadaşı Kaan
Berk evlenmek için sabırsız!

Berk evlenmek için sabırsız!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER