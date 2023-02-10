VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOBB deprem bölgesine 392 tır ile yardım malzemesi ulaştırdı
Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı
Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi
Türk Kızılaydan "kan bağışı" için kritik çağrı
Asrın felaketinde, dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'ye desteği sürüyor
Adalet Bakanlığından köylerdeki defin işlemleri için açıklama
TBB'den depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusu
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
"Afet sonrası yönetim karmaşık bir süreç"
Arap ülkelerindeki camilerde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılınacak
Kahramanmaraş'taki depremler bilim insanları için "şaşırtıcı" ve "nadir rastlanan" bir durum
Hatay'da 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatı...
Kazakistan ekibi, Gaziantep'te tamamen çöken binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı
Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı
LGS ve YKS açıklaması
Elbistan'da bir genç depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Adıyaman ve Malatya'ya gidecek
Hasar tespit sitesi devrede
Çin'den Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine taziye ziyareti
Şirket ve STK'ların deprem bölgesine yardımları hız kesmeden sürüyor
Kahramanmaraş'ta iki kız kardeş 99. ve 101. saatlerde kurtarıldı
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 45 kişiyi enkaz altından kurtardı
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
10 Şubat 2023 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 12:15:00

Asrın felaketinde, dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'ye desteği sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Selena Gomez, Jennifer Lopez ve Shakira'nın da aralarında bulunduğu dünya çapında ünlü isimler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısında bulundu.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram'daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenler için kalbim kırık." ifadelerini kullandı.

Shakira da Instagram hesabında, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye'deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı.

JENNIFER LOPEZ'DEN YARDIM KAMPANYASINA DESTEK

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ise Türkiye ve Suriye'deki hayranlarına destek yolladığını belirterek, "Bu, neredeyse 100 yılda bölgeyi vuran en güçlü deprem." paylaşımını yaptı.

Takipçilerini UNIFEC'in bağış kampanyasına yönlendiren Lopez, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarının temin edebilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Ünlü Hint oyuncu Jennifer Winget, Twitter hesabındaki paylaşımda deprem bölgelerinden gelen görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini ifade ederek, mağdurlara dua ettiğini kaydetti.

"Lost" ve "24" dizilerindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Lana Parrilla, Türk ve Suriye toplumuna dua ettiğini aktararak, "Bu yıkıntıya çok üzüldüm. Tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerine yer verdi.

"TÜRK İNSANININ CÖMERTLİĞİNE BİZZAT TANIKLIK ETTİM"

Fransız model Sebastien Betsch, Instagram hesabındaki mesajlarında, Türkiye'de çektiği fotoğrafların yanı sıra deprem sonrası çekilmiş enkaz fotoğrafını kullandı.

Takipçilerini AHBAP derneğine bağış yapmaya yönlendiren Betsch, Türkiye'nin 2 büyük depremle derinden sarsıldığını aktararak, "Türk insanının cömertliğine bizzat tanıklık edecek kadar çok şanslıydım. Şimdi bu cömertliklerinin karşılığını vermek bizim elimizde." paylaşımını yaptı.

İspanyol müzisyen Enrique Iglesias, sosyal medya hesaplarında, "Save The Children" kuruluşunun yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'nin şu an gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Lütfen sevginizi, desteklerinizi ve yapabiliyorsanız bağışlarınızı gönderin." açıklamasında bulundu.

Dünyaca ünlü yemek şefi Jamie Oliver da her iki ülkede depremden etkilenenlerin acısını paylaştığını vurgulayarak, İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesi'nin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı.

ABD'li oyuncu Sofia Carson, Instagram hesabında UNICEF'in yardım kampanyasına ilişkin paylaştığı görüntüde, Türkiye'deki çocukların dünyadan gelecek yardımlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Etiketler : asrın felaketi selena gomez jennifer lopez shakira deprem kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX