Aşkabat Büyükelçiliğince toplanan 1500 battaniye ile 10 jeneratör afet bölgesine gönderildi

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu geceki THY uçağıyla depremzedelere gönderdiğimiz 1500 battaniye ve 10 jeneratörü bağışlayan Türkmenistan'daki Türk firmalarına, çalışanlarına, vatandaşlarımıza ve Türkmenistan Kadın Sendikaları Merkezine şükranlarımızı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkmenistan'da, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğince 14 Şubat'ta battaniye kampanyası başlatılmıştı. Büyükelçi Oral, kampanyanın 17 Şubat'a kadar devam edeceğini açıklamıştı.