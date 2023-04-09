Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı, içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi.

Polis, yoğun güvenlik önlemleri altında Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

İsrail polisi, bugün erken saatlerde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

HAMURSUZ BAYRAMI SIRASINDA AKSA'YA BASKIN ÇAĞRILARI



Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Hamursuz Bayramı döneminde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.