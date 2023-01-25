VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hudut Kartalları'ndan geçit yok
"Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz"
İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak
EYT düzenlemesi Meclis'te
Berlin'de grev nedeniyle uçuşlar iptal oldu
Instagram'da ‘rahatsız etmeyin' dönemi
Eğitimsiz çocuk kalmasın
Eşe boncuklu destek
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak
Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek
Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak
Rusya Münbiç'teki askeri havaalanına konuşlandı
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Kapadokya'da turizme açılacak Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Elon Musk'a çağrı
"Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor"
Bakan Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu
Bakan Yanık: Tip 1 diyabetli çocukların desteklenmesini ulusal programa dönüştürdük
Bakan Kurum'dan kuraklık açıklaması
25 Ocak 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 14:30:00

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdüreceğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinden bir gün sonra Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürme tehdidinde bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, "Ürdün'e tam saygı duyuyorum ama İsrail bağımsız bir devlettir. Hareme (Mescid-i Aksa) çıktım ve çıkmaya da devam edeceğim." dedi.

Ürdün Kraliyet Divanından dün yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın Netanyahu'yla görüşmesinde Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki konumuna saygı duyulması gerektiğini hatırlattığı belirtilmişti.

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya dair herhangi bir ifadeye yer verilmemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Netanyahu'nun sürpriz Ürdün ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde gerçekleştiğine işaret edilerek, "Görüldüğü kadarıyla Netanyahu, kutsal mekanların mevcut konumunu koruma yönünde söz verdi." ifadeleri kullanılmıştı.

BEN-GVİR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Bunun ardından Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'nin Mescid-i Aksa'ya girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesi tansiyonu daha da yükseltmişti.

Ürdün hükümeti, tepkisini iletmek üzere İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası vermişti. Mecali, İsrail polisinin engelinden 3 saat sonra Mescid-i Aksa'ya girmişti.

Etiketler : israil mescidi aksa baskın
Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Çağatay'ın şapkası mı?

Çağatay'ın şapkası mı?
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Karne hediyesi

Karne hediyesi
At çiftliğinde klip çekti

At çiftliğinde klip çekti
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX