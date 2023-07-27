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Aşırı sağcı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Gazze'de protesto edildi
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27 Temmuz 2023 Perşembe 16:42:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 16:42:00

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Gazze'de protesto edildi

Kaynak: AA

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'ya destek vurgusunun yer aldığı pankartlar taşındı.

Hamas'ın Kudüs Sözcüsü Muhammed Hamade, gösteri sırasında yaptığı basın açıklamasında, "İşgalciler, Mescid-i Aksa'ya karşı işledikleri son suç ile din savaşını ilan ediyor." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve baskınları devam ettikçe direnişi sürdüreceklerini söyleyen Hamade, bu baskınların Müslümanların duygularını kışkırttığını belirterek, İslam ülkelerine "Aksa'yı ve Kudüs'ü savunma görevlerini yerine getirmeleri" çağrısında bulundu

Filistinlileri "Öfke Cuması" adı altında yarın Mescid-i Aksa'yı savunmak için sokaklara çıkmaya davet eden Hamade, "Bugün Batı Şeria'da fırlatılan roket, işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına karşı direnişin ilk tepkisidir." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı olduğu söylenen Cenin'deki El-Ayaş Tugayı, Cenin kentinden Ram On Yahudi yerleşim birimine roketli saldırı düzenlediğine ilişkin sosyal medyada bir video paylaşmıştı.

İsrail makamları ise henüz olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirmişti.

Etiketler : isrial Ben-Gvir filistin
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