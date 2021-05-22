Art arda devam ediyor: Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
Çin'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını bildirdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA'nın haberine göre, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.
Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
- Art arda devam ediyor: Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
- İzzet er-Rişk: Türkiye'nin tavrı, zehirli okları tersine çevirdi
- BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı
- Mahmud Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı görüştü
- Gazze'de şehit sayısı 248'e yükseldi
- Rusya'da savaşçı robotların seri üretimi başladı