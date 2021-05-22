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22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25:00

Art arda devam ediyor: Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem

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Çin'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını bildirdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın haberine göre, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : çin deprem artçı depremler son depremler
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