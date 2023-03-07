VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li senatörlerden TikTok yasağına destek
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
Bulgaristan'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine 70 konteynerin sevkiyatı başladı
İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina tahliye edildi
Putin'den Rusya'da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı
Stoltenberg'den Türkiye-İsveç-Finlandiya müzakere sürecine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon avroya ulaştı
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalar...
Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
Verem tedavisini reddeden hastaya tutuklama kararı çıkarıldı
Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı
07 Mart 2023 Salı 15:16:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 15:16:00

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Arnavutluk'ta, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan bir yardım tırı daha başkent Tiran'dan yola çıktı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından farklı Türk ve Arnavut işletmelerin desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için battaniye, giysi, hijyen ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlar toplandı.

Tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Arnavutluk TÜMED Başkanı Egert Haxhiu'nun yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketinden sonra Arnavutluk halkının ve Türk vatandaşlarının, derneklerin katkılarıyla hazırlanan ayni yardımların sevkiyatının devam ettiğini aktararak, "Bugün 10. tırımızı uğurluyoruz Türkiye'ye. Bugüne kadar toplam 70 tona yakın insani yardım Türkiye'ye ulaştırıldı." dedi.

Atay, başta TÜMED olmak üzere her türlü arama kurtarma ekibi, ayni yardım, mali yardım ve bağışlar bağlamında yardımlarını esirgemeyen kardeş Arnavutluk halkına, Arnavutluk devlet ve hükümetine teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda bugüne kadar Arnavutluk'tan Türkiye'deki deprem bölgelerine 9 tır yardım gönderildi.

Etiketler : Türkiye Tiran Büyükelçiliği koordinasyonu TÜMED Başkanı Egert Haxhiu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX