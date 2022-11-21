VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yakın takibe aldılar! AKINCI TİHA'da kullanılacak
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonl...
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonası eleme grubundan çıkma hedefinde
Ukrayna'da barış mümkün mü?
Tutankamon'un hazineleri, mezarının keşfedilişinin 100. yılında tek müzede toplanıyor
PKK sözcülüğüne soyundular!
Samsun Üniversitesi'nden büyük başarı
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması
ABD'li vekilden skandal iftira!
Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı
Arnavutluk'ta meydana gelen sellerde iki kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı
Pençe Kılıç Harekatı karadan devam edecek mi?
'Kuş Uçuşu'na erteleme
Küçük Osman büyümüş
Merve Dizdar: Estetik baskısına direniyorum
Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
"Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin projede son safhaya gelindi"
Bakan Nebati'den Darphane sertifikasına ilişkin paylaşım
Kızlarının yanına koştu
21 Kasım 2022 Pazartesi 13:14:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 13:14:00

Arnavutluk'ta meydana gelen sellerde iki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Arnavutluk'ta etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından meydana gelen sellerde iki kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin bazı bölgelerini dünden bu yana etkisi altına alan sağanak, gece boyunca devam etti.

Sağanak nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sel meydana geldiği, elektrik kesintileri olduğu bildirildi.

İşkodra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bölgede iki kişinin araçlarıyla sele kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, baba ve oğul olduğu belirlenen iki kişinin cesetlerine, 16 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığı ifade edildi.

Olumsuz hava şartlarının en etkili olduğu İşkodra bölgesinde bazı mahalle ve tarım alanları da sular altında kaldı.

Sağanak, İşkodra dışında Leş ve Debre bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Yardım çalışmalarına Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bölge sakinleri katılıyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Sivil Savunma Ajansı vatandaşlara, sel tehlikesinin olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve ihtiyaç halinde yetkililerden yardım istemeleri çağrısında bulundu.

Etiketler : Sağanak Arnavutluk sel
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"
50'inci gösteriye kutlama

50'inci gösteriye kutlama
Dilşad ‘Darmaduman' olacak

Dilşad ‘Darmaduman' olacak
15'inci sanat yılı raflarda

15'inci sanat yılı raflarda
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
Selfie kuyruğu

Selfie kuyruğu
Sahneden albüme

Sahneden albüme
İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı

İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı
Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça

Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX