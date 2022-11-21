Arnavutluk'ta meydana gelen sellerde iki kişi hayatını kaybetti

Ülkenin bazı bölgelerini dünden bu yana etkisi altına alan sağanak, gece boyunca devam etti.

Sağanak nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sel meydana geldiği, elektrik kesintileri olduğu bildirildi.

İşkodra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bölgede iki kişinin araçlarıyla sele kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, baba ve oğul olduğu belirlenen iki kişinin cesetlerine, 16 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığı ifade edildi.

Olumsuz hava şartlarının en etkili olduğu İşkodra bölgesinde bazı mahalle ve tarım alanları da sular altında kaldı.

Sağanak, İşkodra dışında Leş ve Debre bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Yardım çalışmalarına Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bölge sakinleri katılıyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Sivil Savunma Ajansı vatandaşlara, sel tehlikesinin olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve ihtiyaç halinde yetkililerden yardım istemeleri çağrısında bulundu.