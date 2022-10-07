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07 Ekim 2022 Cuma 16:40:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 16:40:00

Arnavutluk'ta mahkeme, FETÖ iltisaklı kolejin kapatılması kararını onayladı

Kaynak: AA

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Tiran Asliye İdari Mahkemesi, Arnavutluk hükümetinin ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararının yürürlükte kalmasına hükmetti.

Mahkeme kaynaklarının yaptığı açıklamada, "kolejin kapatılması kararının iptal edilmesi" yönündeki talebin düşürüldüğünü bildirdi.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfı, kolejin kapatılması kararının düşürülmesini talep etmişti.

KAPATILMA KARARLARI

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, 22 Eylül'de, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararı almıştı.

Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel anaokulunun çalışmalarını da durdurmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kolejin "yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği" için kapatıldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.

Etiketler : arnavutluk fetö okul
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