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29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:53:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:54:00

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü

Kaynak: AA

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Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu'na katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu." dedi.

Rama, Forum çerçevesinde düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü?" konulu Liderler Paneli'nde konuştu.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmadığını ancak Avrupa'da konumlandığını, AB'nin Kovid-19 salgınında üye devletlerinin vatandaşlarına yeterli sayıda aşı sağladığını, Batı Balkan ülkelerinde ise sağlık çalışanlarının bile bunlara erişiminin olmadığını vurgulayan Rama, "Sırbistan aşıları Çin'den aldı. Bize aşıyı Türkiye verdi. Başkan Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu." diye konuştu.

Rama, "AB'nin salgın döneminde yaşandığı gibi 'sadece birbirlerine aşı dağıtmaları ve bizi tamamen unutmaları' gibi utanç verici bir hatanın tekrarlamayacağını umuyoruz. Bu yaşananlar AB için bir ders olsun." dedi.

Ülkesinin savaş geçmişi olduğunu, savaşın ne olduğunu iyi bildiklerini ve Rusya-Ukrayna savaşının bölge için de riskler oluşturduğunu ifade eden Rama, "İçinde bulunduğumuz anda iyi olan, Ukrayna'nın savaşı kaybetmemiş, Rusya'nın da savaşı kazanmamış olması." ifadesini kullandı.

Rama ayrıca, Ukrayna'daki savaşın AB aday ülkelerin üyelik müzakerelerinin hızlanmasını etkileyeceğine inanmadığını da sözlerine ekledi.

Etiketler : Slovenya Arnavutluk Başbakanı erdoğan
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