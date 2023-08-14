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14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:00:00

Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Milei oldu

Kaynak: AA

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Arjantin'de ekim ayında düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan ön seçimlerde en çok oyu aşırı sağcı popülist aday Javier Milei aldı.

Ülkede dün düzenlenen ön seçimlere eski ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığını sıklıkla dile getiren Milei damgasını vurdu.

Oyların yüzde 92'si sayıldı. İlk sonuçlara göre Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30'unu aldı.

Milei'yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidarda olan "Peronist" ittifakı takip etti.

Aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını savunuyor. Ayrıca Milei, iklim değişikliğinin yalan olduğunu, insan organlarının satışının legal olması gerektiğini ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Arjantin'de genel seçimler 22 Ekim'de düzenlenecek. Ülkede düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ise genellikle genel seçimlerin sonuçlarıyla benzer oluyor.

Etiketler : arjantin seçim javier milei
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