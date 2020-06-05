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05 Haziran 2020 Cuma 09:24:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 09:24:00

Arjantin'de Kovid-19 vaka sayısı 20 bini geçti

Kaynak: AA

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Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında 20 Mart'ta ilan edilen sosyal izolasyon, virüsün toplum içinde yayılmaya devam ettiği yerlerde 28 Haziran'a kadar uzatıldı.

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 929 artarak 20 bin 197'ye yükseldi.

Son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 608'e çıktı. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek rakam olarak kayda geçti.

Başkent Buenos Aires Özerk Şehri, 203 ölü ve 9 bin 754 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkarken, onu 251 ölü, 7 bin 496 vaka sayısıyla Buenos Aires eyaleti takip etti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 bin 993 olarak açıklandı.

Sosyal izolasyon 28 Haziran'a kadar uzatıldı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, salgına karşı alınan önlemlerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, sosyal izolasyonun 28 Haziran'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Fernandez, önlem alınmadığı takdirde salgının hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Sosyal izolasyon, virüsün toplum içinde bulaşmaya devam ettiği yerlerde devam edecek." ifadesini kullandı.

Virüsün ülkenin yüzde 85'inde toplum içinde bulaşma göstermediğini belirten Fernandez, 18 eyaletin sosyal izolasyondan, sosyal mesafe etabına geçeceğini ve bu yerlerde gerekli hijyen tedbirleri dikkate alınarak sosyal izolasyon uygulanmayacağını sözlerine ekledi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin, 23 eyalet ve Buenos Aires Özerk Şehri'nden oluşuyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmişti.

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