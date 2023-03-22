Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Arjantin'in kuzeybatısındaki Jujuy bölgesinde yerel saatle 13.00'te olan depremin, 209 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
6,5 büyüklüğündeki deprem, Şili'nin kuzeyinde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.
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