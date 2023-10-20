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20 Ekim 2023 Cuma 19:04:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 19:04:00

Arjantin Jorge Newbery Havalimanı'nda bomba alarmı: Yolcular tahliye edildi

Kaynak: AA

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Arjantin'de bomba tehdidi nedeniyle bir uçak tahliye edildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir havalimanında, bomba tehdidi nedeniyle bir uçaktaki yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

Arjantin merkezli La Nacion internet sitesinin haberine göre, Jorge Newbery Havalimanı'nda, bomba tehdidinin ardından söz konusu uçaktaki yolcular tahliye edilirken, kalkışa hazır 4 uçak ise pistten uzaklaştırıldı.

Yetkililer, tehdit mesajlarının, Arjantin 2000 şirketine gönderildiğini belirterek, polis ve bomba imha uzmanlarının alanda arama yaptığını söyledi.

Yerel basına konuşan yolculardan biri "Hepimizi tahliye ettiler, alanı terk ettik ve haber bekliyoruz. Havalimanı kontrol ediliyor, görevlilerin aktardığına göre en az 2 saat beklememiz gerekiyormuş." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki İsrail ve ABD büyükelçiliklerine "bombalı saldırı tehdidi yaptığı" ileri sürülen 18 yaşındaki bir kişinin de 18 Ekim'de gözaltına alındığı bildirildi.

Etiketler : ARJANTİN UÇAK BOMBA
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