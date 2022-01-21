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21 Ocak 2022 Cuma 10:18:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 10:19:00

Arjantin, İranlı isim için Interpol'e başvurdu!

Kaynak: AA

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Arjantin, 1994'te Yahudi Kültür Merkezine (AMIA) düzenlenen terör saldırısıyla suçladığı eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin, Rusya'da yakalanması için Interpol'e başvuruda bulundu.

Ülke basınında çıkan habere göre, AMIA saldırısını soruşturan birim, Arjantin'in Tahran Büyükelçiliğinin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiğini bildirmesi üzerine Rızai hakkında Interpol'e başvuru yaptı.

Rızai'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Ocak'ta Rusya'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Moskova'ya gittiği iddia edildi.

- İSİM BENZERLİĞİ OLABİLİR

Öte yandan, Arjantin'in önemli gazetelerinden Clarin'de yer alan habere göre, diplomatik kaynaklar, Rızai'nin, İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretindeki heyette bulunmadığını ve ortada isim benzerliğinden kaynaklanan bir hatanın olabileceğini aktardı.

Haberde, resmi kaynakların, Rusya'daki Interpol'ün Rızai'nin yakalama talebine karşı bu kişinin Rusya'da bulunmadığı cevabını verdiği belirtildi.

İsim benzerliğinin, Reisi'nin heyetinde Rusya'ya gittiği düşünülen Rusya-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Rezai'den kaynaklanmış olabileceği ancak İbrahim Rezai'nin isminin de Reisi'ye eşlik eden heyette geçmediği için Rusya'ya gidip gitmediğinin doğrulanamadığı kaydedildi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, AMIA saldırısı sebebiyle hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Rızai'nin 10 ocakta Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın devlet başkanlığı yemin törenine katılmasını sert bir şekilde kınamıştı.

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen, 1994'de ülkenin başkenti Buenos Aires'teki Yahudi Kültür Merkezine (AMIA) düzenlenen bombalı saldırıda 85 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan İran istihbaratı ve Hizbullah sorumlu tutulmuştu.

Etiketler : AMIA saldırısı Arjantin Daniel Ortega
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