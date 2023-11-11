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11 Kasım 2023 Cumartesi 18:29:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:29:00

Arap Zirvesi'nden ortak bildiri: İsrail'e silah ihracatı durdurulsun

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Arap Zirvesi'nden ortak bildiri: İsrail'e silah ihracatı durdurulsun

Arap Zirvesi'nden ortak bildiri: İsrail'e silah ihracatı durdurulsun.

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Etiketler : silah ihracatı durdur israil silahı arap zirvesi
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