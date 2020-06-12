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12 Haziran 2020 Cuma 07:54:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 07:55:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları, Cezayir'de 741, Yemen'de 136'ya yükselirken, Fas'ta dün koronavirüsten ölen olmadı, ülkelerdeki vaka sayılarında ise artış gözlendi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı açıklamasında Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vefat edenlerin sayısının ülkede 741'e ulaştığını belirtti. 

FAS

Fas Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan dün hayatını kaybeden olmazken, ölenlerin sayısı 211'de kaldı.

Yeni vaka sayısının 29 olduğu ülkede toplam sayının 8 bin 537'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 18 kişinin daha iyileştiği böylece toplam iyileşen sayısının 7 bin 583 olduğu duyuruldu.

YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 7 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini, toplam vefat sayısının 136'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 31 yeni vakanın tespit edildiği belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 591'e ulaştığı kaydedildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının ise 23 olduğu belirtildi.

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