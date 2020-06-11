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11 Haziran 2020 Perşembe 23:29:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 23:29:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 457'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 286'ya, Kuveyt'te 279'a, Katar'da 69'a, Bahreyn'de 34'e, Lübnan'da 31'e yükseldi. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1261 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 457'ye, vaka sayısının 16 bin 675'e, iyileşen sayısının ise 6 bin 568'e yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 286'ya ulaştığı aktarıldı.

Ülkede 479 kişinin daha virüse yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 40 bin 986'ya çıktığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 609 kişiye tanı konulduğunu ve 849 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, ölü sayısının 279'a, vaka sayısının 34 bin 432'ye, sağlığına kavuşan sayısının ise 24 bin 137'ye yükseldiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1476 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 69'a, toplam vaka sayısının 75 bin 71'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 47 bin 569 olduğu ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 467 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada son verilerle toplam can kaybının 34'e, vaka sayısının 16 bin 667'ye çıktığı, iyileşen sayısının ise 11 bin 487 olduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 31'e çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca 14 yeni vaka tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1402 olduğunu bildirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 kişinin enfekte olduğu, 7 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 890'a, sağlığına kavuşan sayısının 670'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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