Arap ülkeleri Türkiye'nin yardımına koşmaya devam ediyor

Deprem bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderen Arap ülkeleri, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra dua ve gıyabi cenaze namazlarıyla dayanışma örneği sergiliyor.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sadece Körfez ülkelerinde toplanan yardımlar 370 milyon doları aştı.

Depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yardımına koşan 18 Arap ülkesinin yaraların sarılmasında üstlendikleri role ilişkin gelişmeleri derledi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, Türkiye'deki depremzedelere destek için 11 yardım uçağı, enkaz çalışmaları için de arama kurtarma ekibi gönderdi.

Tıbbi malzeme, battaniye, çadır ve gıda maddeleri taşıyan uçaklarda yaklaşık 90 tonluk yardım malzemesi bulunuyordu.

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia da devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde 3 bin konteyner ev yapacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed el-Harbi de yürütülen kampanyalarda toplanan yardımların şu ana kadar 350 milyon riyali (1 milyar 760 milyon lira) aştığını aktardı.

Suudi Arabistan'dan 95 kişilik arama kurtarma ekibi, 55 kişilik sağlık personeli ve Suudi Kızılayından oluşan heyet, Kral Selman Yardım Kuruluşu temsilcileri, yanlarında getirdikleri insani yardım malzemeleri ve sıhhi teçhizatla deprem bölgesinde hizmet verdi.

Katar

Katar devlet televizyonunda 10 Şubat'ta canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Kampanyada toplanan toplam yardımlar ise 168 milyon riyali (yaklaşık 46 milyon dolar) buldu.

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) da 12 Şubat'ta, deprem bölgelerine yardım için başlattığı bağış kampanyasının ilk aşamasında toplanan yardımların 6 milyon riyali (1,6 milyon dolar) aştığını duyurdu.

Doha yönetimi ayrıca Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım kapsamında taahhüt ettiği 10 bin konteyner evlerin ilk bölümünü göndermeye başladı.

Katar Kızılayı, Türk Kızılay ile koordineli olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 milyon dolarlık insani yardım kampanyası başlattı.

Doha'daki Türk Büyükelçiliğinin 8-15 Şubat'ta düzenlediği yardım kampanyasında da depremzedeler için yaklaşık 400 ton ayni yardım toplandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim'in talimatıyla, yaklaşık 600 ton insani yardım sağlandığını söyledi.

Katar'ın deprem bölgesine 110 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, 25 kişilik sağlık ekibi gönderdiğini aktaran Göksu, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 1000 kişilik 3 büyük çadır, Katar Hayır Kurumunun 500, Katar Kalkınma Fonunun 712 çadır gönderdiğini belirtti.

Büyükelçi Göksu, Katar'dan yapılan yardımlar kapsamında Hatay'da 250 kişilik sahra hastanesinin kurulmasının planlandığını ifade etti.

Katarlılar, "Yardım Ediyoruz, Yardımlaşıyoruz" kampanyası kapsamında da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor.

Kuveyt

Kuveyt, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren arama kurtarma ekipleri gönderdi. Ayrıca hem hükümet hem Kuveytliler depremzedelere destek verdi.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla düzenlediği yardım kampanyasında 130 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 70 milyon dolar yardım toplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar (yaklaşık 256 milyon Türk lirası) yardımda bulundu.

BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. "İyilik Köprüleri Girişimi" yardım kampanyası kapsamında 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanıyor.

BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 1 milyon dolar (yaklaşık 19 milyon Türk lirası) bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu. Deprem bölgesine 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından 7 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine yardım için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 32 yardım uçağı gönderildi.

Uçaklarla depremzedeler için büyük kışlık çadırlar getirildi. Her birinde 16 kişinin konaklayabileceği çadırların 600'den fazlası Türkiye'ye ulaşırken, bu çadırların toplam sayısının 2 bin 115'e, toplam kapasitesinin ise 33 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Abu Dabi, 13 Şubat'ta Gaziantep'te 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğunu duyurdu.

Sahra hastanesinde 15 doktor, 60 hemşire ve idari personelinin görev yaptığı, depremzedelere acil müdahalelerin yanı sıra psikolojik ve sosyal destek hizmet verildiği ifade edildi.

BAE tarafından toplamda 171 çeşit ilaç gönderilirken, ayrıca Hatay'da 200 yataklı bir mobil hastane inşa ediliyor.

Türkiye'nin Dubai Büyükelçiliği tarafından başlatılan kampanyası kapsamında da 198 bin 223 ton yardım malzemesi gönderildi.

Umman

Umman'daki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri de Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.

Umman medyasında yayımlanan haberlerde ülke yönetimi ve halkın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için seferber olduğu aktarıldı.

Başkent Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına da yoğun katılım sağlandı. Kampanyada yaklaşık 4,5 ton ayni yardım toplandı.

Umman gazetelerinden Şeybe de, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için başlattığı bağış kampanyasında 48 saat içinde yaklaşık 250 bin riyal (yaklaşık 650 bin dolar) toplandığını açıkladı.

Bahreyn

Bahreyn'de Kraliyet İnsani Çalışmaları Kurumu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için acil insani yardım yapılması talimatı verdi.

Kurum, tüm kuruluşlara, özel sektördeki firmalara ve halka kampanyaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Nasser bin Hamad Al Halife'nin sponsorluğunda 14 Şubat'ta yardım kampanyası başlatıldı.

Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da aynı gün 11,6 milyon TL değerinde insani yardımı taşıyan uçağın Adana'ya gönderildiğini açıkladı.

Çakıl, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta başlattıkları acil yardım kampanyası kapsamında ise 60 ton ayni yardım toplandığını ifade etti.

Filistin

Filistin acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 27 kişilik ekip gönderdi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yer alan Filistinlilere ait tekstil fabrikası da depremzedelere yardım için 22 bin uyku tulumu hazırlıyor.

Depremzedeler için kan bağışında da bulunan Filistinliler, başta Mescid-i Aksa olmak üzere camilerde gıyabi cenaze namazları kıldı.

Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acil yardım ve sağlık ekibiyle kurtarma çalışmaları için ekipman gönderme talimatı vererek, ülkesinin her türlü yardıma hazır olduğunu aktardı.

Irak, arama kurtarma çalışmalarına destek için 150 kişilik ekip gönderdi. Ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 70, Duhok'ta bulunan Kavin Grup şirketi de arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine 100 iş makinesi gönderdi. IKYB, Şanlıurfa'daki afetzedelere de 2 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Guhdar Şeyho da Türkiye'deki depremzedeler için 12 tırlık yardım toplandığını belirtti.

Erbil'de düzenlenen kampanyada ise 14 tırdan oluşan soba yardımı Türkiye'ye ulaştırıldı.

Irak hükümeti, Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.

Libya

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türkiye'ye gönderilen kurtarma ekibinin yanı sıra insani yardım kampanyaları yürütüyor.

Libya Savunma Bakanlığı Ofis Müdürü Tuğgeneral Cibril Şitivi, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin ardından Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yardım gönderilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Bu yönde gereken çalışmaların derhal başlatıldığını ifade eden Şitivi, "İmkanlar dahilinde hava yardım koridoru oluşturularak, tıbbi gereçler, giyecek ve gıdadan oluşan yardım malzemeleri Türkiye ve Suriye'ye gönderildi." dedi.

Libyalı yetkili, şimdiye kadar bu kapsamda 5 uçak yardım gönderdiklerini ifade etti.

Tunus

Tunus Başbakanlığı deprem felaketi için yardım kampanyası başlattı.

Hükümete ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının verdiği özel izinle, iki kardeş ülke Türkiye ile Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenler için başta yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Tunus, depremlerin ardından 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderdi.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye'ye hareket etti.

Tunus, son olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye gönderdi.

Cezayir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları, taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama-kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştı.

Cezayir, 10 Şubat'ta da Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunulacağını duyurdu.

Yemen

Yemen'de tüm siyasi ve resmi yetkililerin yanı sıra halkın farklı kesimleri, Türkiye'de 11 vilayetin yanı sıra Suriye'de de yıkıma yol açan depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana dayanışma mesajları verdi.

Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütü (SADA), Yemenli Kadınlar Birliği ve Yemen İnsan Hakları Gözlemevinin de aralarında bulunduğu 47 sivil toplum kuruluşu, depremzedelere destek için ortak açıklama yayımladı ve felakete karşı uluslararası çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon TL bağışta bulundu. Karman ayrıca başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını açıkladı.

Ürdün

Deprem sonrasında Ürdün'den Türkiye'ye insani yardım uçakları ulaştı, ayrıca Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir askeri sahra hastanesi kuruldu.

Ürdün, daha önce de depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere içinde 480 çadır bulunan 2 askeri uçağın Adana'ya gönderildiğini, depremzedeler için hazırlanan toplam 10 bin çadırın, bu şekilde peyderpey Türkiye'ye ulaştırılacağını duyurmuştu.

Ürdün ayrıca Türkiye'ye 75 kişilik arama kurtarma ekibi ile 30 kişilik bir sağlık ekibi gönderdi.

Lübnan

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat'ta Türkiye'ye 83 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı verdi.

Mısır

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, depremlerden etkilenen bölgelere destek için Mısır'dan 144 ton yardımı temin ettiklerini, bunlardan 122 tonluk yardımı Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.

Yardımların, 32 bin 500 battaniye, 204 çadır, 232 ısıtıcı, 271 yer matı, 10 ton konserve ve bir jeneratörden oluştuğunu aktaran Şen, Türk-Mısır İş Konseyi üyesi yatırımcıların yeni yardım paketleri üzerinde çalıştığını kaydetti.

Sudan

Sudan, depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Beraberinde çok sayıda arama kurtarma ekipmanının yanı sıra 1000 battaniye, 250 çadır ve gıda malzemesi taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağladı.

"Doctors World Wide Organization" uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) Sudan temsilciliği de Sudan Sosyal Kalkınma Bakanlığı himayesinde, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik destek ve dayanışma etkinliği düzenledi.

Sudan Sağlık ve İnsani Acil Durum Komitesi ile koordinasyon halinde depremzedelere acil yardım ulaştırmak için 4 adımdan oluşan insani hava köprüsü kampanyası başlatan STK, kampanyanın ilk ayağının 120 kişilik sağlık ekibi ve 10 ton ilaç desteğinden oluştuğunu, buna ek olarak 30 tondan fazla battaniye, giysi ve 60 tonun üzerinde gıda maddesi gönderileceğini duyurdu.

Fas

Depremlerde zarar görenlerin acısını paylaşan Faslılar, sosyal medyada destek çağrılarını sürdürüyor.

Fas Kralı 6. Muhammed de depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı göndererek "derin üzüntüsünü" aktardı. Fas Kralı, bu zor zamanlarda kardeş Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.

Moritanya

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, hükümete Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere acil destek talimatı verdi.

Moritanya'daki muhalefet partisi de depremzedelere destek için halka çağrı yaptı.