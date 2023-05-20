Arap ülkeleri, Sudan'daki Katar büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

Ülkelerin diplomatik çalışmalarını koruyan kanunlara uymanın önemine işaret edilen açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan bu tür suç eylemlerini güçlü şekilde kınadığı kaydedildi.

Kuveyt'in diplomatik misyonlara karşı her türlü şiddeti reddettiği vurgulanan açıklamasında, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk kurallarının ihlali olduğu ifade edildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı grupların saldırısı ve Katar'ın büyükelçilik binasının tahrip etmesi kınanarak, "Umman'ın diplomatik misyonları hedef alan herhangi bir eylemi kararlı şekilde reddettiği" aktarıldı.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) yapılan açıklamada da baskının şiddetle kınandığı kaydedildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Sudan'daki taraflara, çatışmaları durdurma, tansiyonun yükselmesini önleme ve sivilleri çatışmaların etkilerinden koruyan uluslararası anlaşmalar ile diplomatik kurallara saygı gösterme çağrısı yaptı.

Katar, sabah Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilik binalarına silahlı gruplarca baskın düzenlendiğini ve bu olayı şiddetle kınadığını duyurmuştu.