Arap ülkeleri, destekleriyle Türkiye'yi yalnız bırakmadı

İlk günden itibaren arama kurtarma ekiplerini gönderen bölge ülkeleri, depremzedeler için her türlü yardım için çeşitli kampanyalar düzenledi.

Arap ülkeleri, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra başlattıkları kampanyalar ve insani yardım operasyonlarıyla depremden etkilenenlere destek verdi.

Katar

Katar, depremden hemen sonra acil yardım ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak üzere hava köprüsü kurdu.

Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine, Katar Kızılayının yanı sıra Kalkınma Fonu, Katar Vakfı ve Hayır Kurumu aracılığıyla destek sağladı.

Katar, depremlerin meydana geldiği günden bu yana Türkiye'ye 50 kargo uçağıyla yardım gönderdi. Bu çerçevede, gıda, tıbbi malzemeler, çadırlar, kışlık paketler, hijyen setleri, uyku tulumları ve battaniyelerden oluşan 70 milyon dolar tutarında deprem bölgesine yardım ulaştırıldı.

Hatay'da bir sahra hastanesi kuran Katar, daha sonra hastaneyi Sağlık Bakanlığına devrettiğini duyurdu.

Hava yardım köprüsü kapsamında ayrıca depremlerin vurduğu bölgelerde hizmete açılan sahra hastanelerinde görev yapmak üzere sağlık ekipleri de gönderildi.

Katar'da depremzedeler için başlatılan "Yardım ve Destek" kampanyası kapsamında bir gecede 168 milyon riyal (46 milyon dolar) toplandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağış yaptı.

Katar Kızılayı da depremzedelere bir milyon dolarlık acil yardımın yanı sıra 10 milyon dolar toplamak üzere bir kampanya başlattı.

Katar Hayır Kurumu tarafından "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" sloganıyla başlatılan kampanyada da 7,5 milyon dolar değerinde bağış yapıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Büyükelçilik tarafından organize edilen kampanyada 500 ton insani yardım toplandı.

Katar Kalkınma Fonu da depremzedeler için taahhüt edilen 10 bin konteyner evi, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere ulaştırıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatıldı.

BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai üzerinden hava köprüsü kurdu.

"Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 42 yardım uçağı gönderildi.

BAE tarafından bölgeye 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi de sevk edildi.

Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'taki açıklamasında, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon TL) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

BAE Kızılayı da 11 Şubat'ta yardım kampanyası başlattı. Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.

Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasımi'nin eşi Cevahir binti Muhammed el-Kasımi'nin çağrısıyla ise Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ülkede yayın yapan Sharjah TV'ye bağlı tüm televizyon kanalları ve platformlarında 3 saatlik yardım kampanyası düzenlendi.

BAE halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 15 milyon 649 bin 140 dirhem (4,2 milyon dolar) bağış toplandı.

Kuveyt

Deprem felaketinin ardından Kuveyt de devlet, sivil toplum kuruluşları (STK), hayır kurumları, özel şirketler ve vatandaşları aracılığıyla insani yardım faaliyetleri yürüttü.

Kuveyt, depremin ardından Türkiye'ye destek için sağlık görevlileri dahil 46 kişilik bir ekip gönderdi.

Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, arama-kurtarma ve tıbbi ekip, sağlık malzemesi ile afet sonrası ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde nakli için Türkiye ile Kuveyt arasında hava köprüsü oluşturuldu.

Bu kapsamda Türkiye'ye bugüne dek çadır, battaniye ve tıbbi malzemeler içeren 13 uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı.

Ayrıca Kuveyt'ten çadır, konteyner, elektrikli ev aletleri gibi yardım malzemesi taşıyan 23'ten fazla tır gönderildi.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği, canlı yayımlanan bağış programında, 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplandı.

Bakanlar Kurulu da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 30 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören ayni yardım kampanyasında ise şimdiye kadar çeşitli kalemlerde yüzlerce ton yardım malzemesi toplandı.

Kuveyt Kızılayı, 7 Şubat-7 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayacak bir bağış kampanyası başlatırken, Türk Kızılay ile de 1 milyon dolar yardım malzemesi taahhüdü anlaşması yaptı.

Ayrıca ülkenin önde gelen firmaları, toplamda 30 milyon dolardan fazla bağış taahhüt etti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, depremin ardından Türkiye'ye 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip gönderdi.

Arama kurtarma ekibi, Türkiye'deki 3 ildeki 46 noktada çalışmalar yürüttü.

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasında 126,4 milyon doları geçen bağış toplandı.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşıyan 14 uçak gönderdi. Uçaklarda gıda ve tıbbi malzemelerinin yanı sıra uyku tulumu, battaniye ve çadırlar taşındı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurdu.

Mısır

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Mısır da Türkiye'ye bugüne kadar 1200 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderdi.

Mısır'dan toplam 4 ‎askeri uçak ve 2 gemiyle ilaç, tıbbi malzeme, çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet, mobil ‎tuvalet ve hijyen malzemesi gibi depremzedelerin acil ihtiyaç duyduğu yardımlar, bölgeye ulaştırıldı.

Ayrıca Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçen ve yardım malzemeleri taşıyan gemilere hızlıca Türkiye'ye varmaları için öncelik tanıyarak lojistik destek sağladı.

Irak

Irak, depremlerin ardından Türkiye'ye 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü de Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi yolladı. Ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70 iş makinesi gönderildi.

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyaları büyük ilgi görürdü. Şu ana kadar Türkmenlerin yaşadığı bölgelerden gıda, kıyafet, battaniye, yatak, içme suyu ve temizlik malzemelerini taşıyan 26 tır Türkiye'ye ulaştı.

Ayrıca IKBY'de ve diğer bölgelerden 100'den fazla yardım tırı sevk edildi.

Bunun yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından Adıyaman'da 5 farklı bölgede 25 bin kişinin barınabileceği çadır kent inşa ediliyor.

İçinde 10 kişinin kalabileceği çadırlar, gerekli olan bütün ihtiyaç malzemeleriyle depremzedelerin hizmetine sunulacak.

AFAD'ın koordinesinde kentin farklı bölgelerinde çadırlar kurmayı planlayan Barzani Yardım Vakfı, yemekhane, revir, tuvalet, banyo ve sosyal alanları da oluşturacak. Çadırlarda yaklaşık 25 bin kişi kalabilecek.

Irak hükümeti, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.

Irak'ta ayrıca camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlendi.

Cezayir

Depremin ardından Cezayir'den Türkiye'ye 86 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi.

Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüştü.

Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştı.

Cezayir, ayrıca Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurdu.

Filistin

Filistin, işgal ve kısıtlı imkanlarına rağmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine destek sağlamaya çalıştı.

Bu çerçevede ilk olarak Türkiye'ye 35 kişilik uzman arama kurtarma ekibi gönderen Filistin yönetimi, daha sonra Filistin Kızılayına bağlı doktor, sağlık görevlileri ve sivil savunma personelinden oluşan 73 kişilik yardım timini, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere sevk etti.

Filistin Vakıflar ve Dini İşleri Bakanı Hatim el-Bekri de işgal altındaki Batı Şeria'daki camilerde cuma namazı sonrası "Acılarını Dindirin" sloganıyla düzenlediği kampanyada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım topladı.

Bakan El-Bekri, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla Bakanlık tarafından Filistin genelinde hayata geçirilen ayrı bir kampanyada ise yaklaşık 8 milyon şekel (2,2 milyon dolar) toplandığını açıklayarak, deprem bölgesine gönderilmek üzere 20 bin uyku tulumunun hazırlandığını ve gelecek günlerde Türkiye'ye ulaştıracaklarını söyledi.

Abluka altındaki Gazze'de de Filistinli sivil toplum kuruluşları, depremzedeler için bağış kampanyası başlattı ve dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

Filistinli bir hurma üreticisi de Türkiye'deki depremzedelere 15 ton hurma gönderdi.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Ürdünlü yetkililere, Türkiye ile Suriye'nin bu felaketin sonuçlarıyla mücadelelerine destek olmaları talimatı verdi. Ürdün bu bağlamda depremlerden etkilenen bölgelere 13 yardım uçağı, 42 kamyon, 10 ambulans gönderdi.

Deprem sonrasında Ürdün'den Türkiye'ye insani yardım uçakları ulaşırken ayrıca Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir askeri sahra hastanesi kuruldu.

Türkiye'ye 10 bin çadırın taşınması için hava köprüsü faaliyete geçirildi.

Ürdün'deki Türk kurumları 33,6 ton insani yardım topladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ürdün Koordinatörlüğü, Amman Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından kıyafet, battaniye ve jeneratör gibi ihtiyaçlardan oluşan 33,6 ton yardım toplandı.

Yemen

Yemenliler, yıllardır maruz kaldıkları iç savaşın getirdiği zor şartlara rağmen, "asrın felaketi"nden etkilenenlere destek olmaya çalıştı.

Bu çerçevede, Türkiye'de ikamet eden Yemenliler, depremlerden birkaç saat sonra afetzedelere destek için kampanya başlattıklarını duyurdu. Yemen'in Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde, 17 milyon lira (yaklaşık 900 bin dolar) bağış toplandı.

Bu bağışlarla hazırlanan 10 tır dolusu gıda, ilaç ve barınma malzemesi, yerel yönetimlerle koordineli şekilde İstanbul'dan deprem bölgesindeki illere gönderildi.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını söyledi.

Bahreyn

Bahreyn, Hatay'a 35 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla, Kralın İnsani İşler ve Gençlik İşleri Temsilcisi Nasır bin Hamed Al Halife himayesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Dayanışma Günü" temasıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için düzenlenen kampanyada 3,7 milyon dolar bağış toplandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla Kraliyet İnsani Çalışmaları Kurumu, Türkiye ve Suriye'ye acil insani yardım yapılması için bağış kampanyası başlattı. Bahreynliler de depremzedeler için ayni yardımlarda bulundu.

Umman

Umman'dan depremin ardından bölgeye, 64 kişilik arama kurtarma ekibi geldi.

Ülkedeki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri de Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için bağış yapıldı.

Başkent Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına da yoğun katılım sağlandı. Bu çerçevede yaklaşık 4,5 ton ayni yardım toplandı.

Umman gazetelerinden Şeybe, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için başlattığı bağış kampanyasında 48 saat içinde yaklaşık 250 bin riyal (yaklaşık 650 bin dolar) toplandığını açıkladı.

Tunus

Depremlerin ardından 7 Şubat'ta Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan 2 askeri uçakla Türkiye'ye ve Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderildi.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye'ye hareket etti.

Tunus, son olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye gönderdi.

Ayrıca Tunus Başbakanlığı deprem felaketi için yardım kampanyası başlattı.

Lübnan

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, depremin ardından 6 Şubat'ta Türkiye'ye 83 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı verdi.

Lübnan'dan hareket eden ilk ekip, deprem bölgelerindeki 4 günlük çalışmalarının ardından 10 Şubat'ta Beyrut'a döndü, 11 Şubat'ta da 34 kişilik yeni bir arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Lübnan'dan Türkiye'ye 1,5 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği öncülüğünde, Lübnan'dan depremzedeler için farklı aralıklarla yardımlar toplandı. Ayrıca Lübnan'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 2 tonluk insani yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi.

Libya

Depremlerin ardından Türkiye'ye 96 arama kurtarma ve sağlık personeli ile 25 kişilik Kızılay ekibi gönderen Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 50 milyon dolar nakdi yardım yapacağını duyurdu.

Trablus yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesine toplam 262 ton tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdi.

Libya'dan Türkiye'ye, çadır, battaniyenin yanı sıra sağlık malzemeleri ve jeneratörleri taşıyan 3 uçak ve 1 gemi ile yardım malzemeleri taşındı.