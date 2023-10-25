VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
25 Ekim 2023 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 07:25:00

Arap dışişleri bakanlarından BM'ye çağrı: Derhal ateşkesi sağlayın

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Filistin konusuna ilişkin düzenlenen oturumda, Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesini istedi. Oturumda Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Cezayir dışişleri bakanları konuşma yaptı.

AA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Gazze Şeridi'ne yönelik kayıtsız ve şartsız derhal sürdürülebilir bir ateşkes olması gerektiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, "Şu ana kadar, tanık olduğumuz şey, uluslararası toplumun İsrail güçlerinin Gazze sakinlerine karşı uyguladığı toplu cezalandırmayı ve zorla yerinden edilme girişimini durdurmadaki başarısızlığıdır; bu da bizi hepimizin arzuladığı güvenlik ve istikrara daha fazla yaklaştırmayacak." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik Konseyi'nin sessizliği kabul edilemez." diyen Bin Farhan, Güvenlik Konseyi'nin askeri operasyonun durması, sivillerin himayesi, ablukanın kaldırılması ve yardımların girişinin temini için harekete geçme zamanının geldiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail'e destek vermek isteyen, savaşı durmaya, kapsamlı ve adil barışa destek verir. Filistinlilere karşı sorumluluğunu taşımak isteyen de onların öldürülmesini durdurmaya, kapsamlı ve adil barışa destek verir." dedi.

Safedi, şunları kaydetti:

"İşgalin yarattığı ve daha da derinleştirdiği krizin komşu ülkelere aktarılması için her türlü girişim, işgal son bulana dek kesinlikle bitmeyecektir. Bu da ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdittir ve tüm gücümüzle buna karşı koyacağız"

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf da konuşmasında, "Yakın vadede Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'ne uygulanan haksız kuşatmayı kaldırmasının, ayrım gözetmeyen bombardımanı ve halkın yerinden edilmesini durdurmasının beklendiğini" söyledi.

Etiketler : Gazze ateşkes BM Güvenlik Konseyi Arap ülkeleri.
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX