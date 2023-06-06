VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Finlandiya, ülkesindeki Rus diplomatları casuslukla suçlayarak sınır dışı etti
Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı terör sempatizanı çıktı
Lise öğrencileri ve liman çalışanlarından örnek davranış
İbrahim Kalın görevi devraldı
Dünya Bankası'ndan, Türk ekonomisine ilişkin "büyüme" açıklaması
06 Haziran 2023 Salı 16:38:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 16:38:00

Arap Birliği'nden soruşturma çağrısı

ABONE OL

Arap Birliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli bebeğin ölümüyle ilgili "uluslararası soruşturma" çağrısında bulundu

Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli bebek Muhammed'e karşı işlediği suçun insanlığa karşı işlenmiş olduğunu belirtti. Bunun uluslararası hukukun, insan hakları ve çocuk haklarına ilişkin sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Ebu Ali, İsrail güçlerinin 2023 başından beri öldürdüğü çocuk sayısının 28'e ulaştığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Muhammed bebeğin kasten öldürülmesi suçuna ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütme ve bu suçu işleyenlerden hesap sorma çağrısında bulunan Ebu Ali, "İşgalci makamların sürekli soruşturma ve cezadan kaçıyor olması ve uluslararası sessizlik, İsrail'i suç işlemeye devam etmesi konusunda teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a "ateş eden Filistinlileri bulma" gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Etiketler : ara birliği israil filistin
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi
Festival açılışı Ceceli'den

Festival açılışı Ceceli'den
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Dizi dünyası buluştu

Dizi dünyası buluştu
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Elçin gitti, Öznur geldi

Elçin gitti, Öznur geldi
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
Çocukların yüzlerini güldürdü

Çocukların yüzlerini güldürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX