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11 Haziran 2020 Perşembe 08:32:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 08:38:00

Arap Birliği'nden kritik Libya açıklaması: Meşru temsilci Ulusal Mutabakat Hükümeti'dir

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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Libyanın konuşulduğu programda Mısırlı sunucunun Türkiye iftirasına tokat gibi bir cevap vererek sunucuyu susturdu. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Libya'da yasal meşruiyetin hükümete ait olduğunu ve Türkiye'nin bu hükümetle anlaşması nedeniyle Libya'daki varlığının meşru sayıldığını söyledi.

Arap Birliği yetkilisi Zeki, Mısır'ın yerel bir televizyon kanalına bağlanarak Libya'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'da "siyasi bir sürece girilmesi gerektiğini" savunan Zeki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Fas'ta Libya'ya ilişkin imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği, Libya'nın meşru hükümeti olduğunu" belirtti. 

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki

Libya hükümetinin aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de Libya'nın meşru temsilcisi olduğunu vurgulayan Zeki, Almanya'da Libya krizine ilişkin düzenlenen uluslararası Berlin Konferansına ilişkin ise şunları söyledi:

"Orada istenilen ilerleme sağlanamadı, daha sonra taraflardan biri (hükümet) askeri olarak zafer elde etti. Her iki tarafı, barışçıl çözümü kabul etmeleri için bir araya getirme vakti gelmiştir."

Televizyon sunucusunun, Türkiye'nin Libya'daki varlığını "işgal" olarak çarpıtması üzerineyse Zeki, "Türk güçleri, meşru hükümet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir. Bu nedenle Libya'daki Türk varlığı, Suriye'deki varlığından farklıdır. Aynı şekilde Rusya'nın Suriye'deki varlığı Beşşar Esed rejimi ile sağlanan anlaşmanın sonucudur." karşılığını verdi.

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