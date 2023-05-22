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22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:29:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:29:00

Arap Birliği Zirvesi'nde komşularla ilişkilerde olumlu sinyaller verildi

Kaynak: AA

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkelerinin komşularıyla sakinlik yaşadığını, zirveyi takip edenlerin komşu ülkelerle ilişkiler konusunda ılımlılığı görebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde komşularla ilişkiler konusunda olumlu sinyaller verildi.

Arap Birliği Zirvesi, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, üye ülke liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve 12 yıl aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, Sudan'da ateşkes ve Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması çağrısında bulunulurken, Suriye'nin Arap Birliğine dönmesine ilişkin karar memnuniyetle karşılandı.

Bu adımla Suriye'nin yeniden "Arap rolüne kavuşmasına katkı" sunması temennisinde bulunulan zirvede Filistin davasının, bölgenin istikrarı açısından en etkin faktörlerden biri olarak Arap ülkeleri için öncelikli mesele olduğu vurgulandı.

Zirve sonucunda ilan edilen "Cidde Bildirisi" ile zirve sırasındaki konuşmalarda Türkiye'yle ve komşularla, Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda olumlu sinyaller verildi.

Daha önceki yıllardaki "çekincelerin" aksine son yıllarda Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan yakınlaşma çerçevesinde, "Cidde Bildirisi"nde Türkiye'yle ilgili özel bir maddeye yer verilmedi.

Bildiride genel olarak Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelere son verilmesi gerektiği ve devlet kurumları dışında silahlı gruplara ve milislere destek verilmesine karşı olunduğu kaydedildi.

"Türkiye ve İran ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmadan memnunuz"

Zirve öncesi Türkiye'yle ilişkiler konusunda ılımlı açıklamalar geldi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, 17 Mayıs'ta Mısır'daki özel bir televizyon kanalı El-Kahire El-İhbariyye'de yer alan röportajında, İran-Suudi Arabistan anlaşması ve Mısır-Türkiye ilişkilerindeki yakınlaşma sonrası bölgenin tanık olduğu yeni gelişmeler gölgesinde Arap ülkelerinin tutumunun revize edileceğini söyledi.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman da zirvede yaptığı konuşmada Türkiye ve İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki yakınlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başbakan, bu yakınlaşmanın bölgede barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayan işbirliği ve ortaklık için yeni açılımlara vesile olmasını dilediklerini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise zirve sonunda yaptığı basın açıklamasında, Arap ülkelerinin komşularıyla sakinlik yaşadığını, zirveyi takip edenlerin komşu ülkelerle ilişkiler konusunda ılımlılık yaşandığını görebileceğini dile getirdi.

Ebu Gayt, zirvenin özellikle İran ve Türkiye konusunda sakinlik mesajı verdiğine işaret etti.

Genel Sekreter, "geçmişte bazı kararlar alındığı ve bu kararların yumuşatıldığını, yeni bir sayfa açılması için komşu ülkelere fırsat verildiğini" söyledi.

Türkiye ile ilişkileri geçmişe dayanıyor

Arap Birliğinin "bazı aksaklıklar" olmasına rağmen Türkiye ile ilişkileri geçmişe dayanıyor.

Türkiye, 2004'te Arap Birliği şemsiyesi altında bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmiş, 2006'da Arap Birliği dışişleri bakanları seviyesindeki toplantıda Türkiye ile Arap ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Etiketler : Suudi Arabistan Arap Birliği Türkiye
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