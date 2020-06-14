Arap aşiretlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya tepki! İşte YPG/PKK'nın gerçek yüzü...

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14 Haziran 2020 Pazar 13:41:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 13:55:00

Arap aşiretleri: PKK/YPG bölgenin kaynaklarını sömürüyor

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Suriye'de Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisinin Sözcüsü Ahmet Carba, terör örgütü PKK/YPG için, "Bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor." ifadesini kullandı.

Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisinin Sözcüsü Ahmet Carba, çiftçilere zarar ettiren ürün fiyatları dayatan terör örgütü YPG/PKK için, "Bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor." ifadesini kullandı.

Carba, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki bazı aşiretler adına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.

Örgütün mahsulünü satmaya çalışan çiftçilere verdiği fiyatın üretim maliyetlerinin çok altında olduğunu belirten Carba, "(Örgüt) Çiftçileri mahsullerin masraflarını bile karşılayamacakları düşük fiyatlarla satışa zorluyor. Buğdayın fiyatını 0,17 dolardan, arpanın fiyatını da 0,5 dolardan belirledi. Bu fiyatlar maliyetin çok altında." ifadesini kullandı.

ÖRGÜT HALKIN KAYNAKLARINI SÖMÜRÜYOR

Suriye devriminin başlangıcından bu yana zorla birçok gücün bölgenin zengin kaynaklarını sömürdüğünü savunan Carba, "(Örgüt) Halkın işlerini tek başına yönetiyor. Ayrıca bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor.'' paylaşımını yaptı.

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