Aracın çarptığı muhabir yayına devam etti
Kaynak: AA
ABD'de bir canlı yayın sırasında aracın çarptığı muhabir, düştüğü yerden kalkarak yayına devam etti.
Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virjinya eyaletine bağlı Dunbar şehrinden.
ABD'de Batı Virginya eyaletinde yerel bir kanalda muhabirin bağlantısı sırasında arkadan gelen otomobil muhabire çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere muhabir savrulan muhabirin kamerası da devrildi.
Toparlanıp ayağa kalkan Muhabir, "Bütün hayatım gözümün önünden geçti" diyerek yayına devam etti.
ABD'de gündem olan görüntü sosyal medyada viral oldu.