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21 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00

AP'nin Türkiye raportöründen çağrı! Başkan Erdoğan'ın konuşmasına dikkat çekti

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasında yakalanan "pozitif" ortamın, uzun süredir durağan olan ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde kullanılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü ve Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasında yakalanan "pozitif" ortamın, uzun süredir durağan olan ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde kullanılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Amor, Antalya Diplomasi Forumu 2022'de önemli açıklamalarda bulundu.

Amor, artık Türkiye ile AB arasında farklı bir durum içerisinde olunduğunu belirterek "Bu dönemi ilişkilerimizin ilerlemesi için değerlendirelim, tabii buna Yunanistan ile olan ilişki de dahil." dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan temas kurulmasına dikkati çeken Amor, bunun "mükemmel" olduğunu söyledi.

Amor, "Şu an pozitif bir ortam var ve bu dönemde geçmişte yapılan tartışmaları sonlandırmak ve geleceğe birlikte ulaşmak için odaklanmaya çalışalım." dedi.

- AVRUPA BİRLİĞİ (AB)- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT

Raportör Amor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu 2022'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Erdoğan, işgale karşı uluslararası hukukun kuralları ve ilkeleri ile Ukrayna'nın egemenliğini savunuyor." ifadelerini kullanan Amor, bunun AB-Türkiye ilişkileri için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı.

Amor, "Türkiye'nin bizimle aynı bakış açısına sahip olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz ve Türkiye ilgili yeni raporun bunu yansıtmasını umuyorum." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunan Amor, Ukrayna'da yaşananlara rağmen Antalya Diplomasi Forumu 2022'yi düzenlendiği için Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Etiketler : Avrupa Parlamentosu Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu
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