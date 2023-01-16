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16 Ocak 2023 Pazartesi 23:23:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 23:23:00

AP'de yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürüyor

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini ilgili komiteye sevk ettiğini ve reformlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Metsola, Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan AP Genel Kurul oturumlarının açılışında yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili konuştu.

Belçika makamlarından, İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde talepler aldığını belirten Metsola, taleplerin AP'nin Hukuk İşleri Komitesine havale edilerek sürecin başladığını bildirdi.

Raportör atayacak komitenin çalışmaları üzerine alacağı tavsiye kararı, Genel Kurul'da basit çoğunluk prensibine göre oylanacak. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreç 13 Şubat'a kadar tamamlanacak.

Metsola, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski Başkan yardımcılarından Eva Kaili'nin yerine getirilecek kişinin yarınki seçimle belirleneceğini de duyurdu.

Halen gözaltında bulunan Yunan milletvekili, AP'deki 14 başkan yardımcısından biriydi.

AP'DE REFORM

AP Başkanı Metsola, benzer olayların bir daha yaşanmaması ve AB vatandaşlarının güvenini yeniden tahsis etmek için grup başkanlarıyla reform önerileri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Üzerinde anlaşılan önerilerin "ilk adımlar" olduğunu vurgulayan Metsola, "Bu bir son değil, bir başlangıç. Süreci başlatırken hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek tedbirlerle başlayacağız" dedi.

Metsola, eski milletvekilleri, üçüncü ülkeler ve onların çıkarlarını temsil eden kişi ve kuruluşlarla ilgili daha fazla şeffaflık talebinde bulunulacağını dile getirdi.

Kamuyla da daha şeffaf bilgi paylaşılacağının altını çizen Metsola, "Özellikle üçüncü ülkelerle etkileşim söz konusu olduğunda, resmi AP faaliyetleriyle karıştırılabilecek herhangi bir eyleme izin vermeyen kuralları uygulayacağız. Kamunun mali beyanlarımız hakkında net bilgi sahibi olmasını sağlamak için daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DAKİ SORUŞTURMA

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında geçen hafta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Etiketler : Strazburg kenti Avrupa Parlamentosu yolsuzluk soruşturması
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