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28 Ekim 2023 Cumartesi 17:51:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 17:51:00

Paris'te yasağa rağmen on binler Filistin için meydanlarda

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.

Paris'te Chatelet Meydanı'nda yerel saat ile 14.30'da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor.

Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı.

Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.

Chatelet Meydanı'nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.

Paris Emniyet Müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen gösteri alanını terk etmeyen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıyor.

Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atılıyor.

Paris Emniyet Müdürlüğünün, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yasaklanan gösteriye katılanlar polis tarafından durdurulabilir veya para cezasına çarptırılabilir.

Yerel mahkeme gösteriden yaklaşık 2 saat önce, gösteriye ilişkin yasağı onaylamıştı.

Etiketler : PARİS FİLİSTİN İSRAİL YASAK
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