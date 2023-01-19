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19 Ocak 2023 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 16:10:00

AP milletvekilleri İran'a daha fazla yaptırım istedi

Kaynak: AA

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AP'de kabul edilen karar tasarısında, İranlı liderlere yaptırım ve Devrim Muhafızları Ordusunun AB'nin terör listesine alınması talep edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesini, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanmasını, Devrim Muhafızları Ordusunun AB terör listesine alınması taleplerini içeren karar tasarısını kabul etti.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulunda yapılan oylamada kabul edilen bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda, İran'da insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin AB'nin yaptırımlarına maruz kalması istendi.

Tasarıda, İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle verilen idam cezalarının kınandığı, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Milletvekilleri, bunun dışında İran'a Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya verdiği insansız hava araçları ve karadan karaya füzeler nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

Tasarıda Hamaney ve Reisi dışında Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri'ye, Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusu ve onunla bağlantılı tüm şirket ve vakıfların, Besic milis gücünün ve Kudüs gücünün AB terör listesine alınması talep edildi.

İran Meclisi, AP'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarısına karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.

Etiketler : avrupa parlamentosu avrupa birliği iran yaptırım
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