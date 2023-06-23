VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Birleşmiş Milletler: Tüm canlar kıymetli
Bayramda 19 bin 83 sağlık personeli görev başında olacak
Vali Gül, bayram öncesi denetime çıktı
Bakan Şimşek'ten kara parayla mücadelede "kararlılık" vurgusu
Tarihi Mostar Köprüsü'nde Plevne Marşı
UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'a ret
23 Haziran 2023 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 19:48:00

AP Başkanı Metsola: "Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli"

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Akdeniz'de hiçbir erkek, kadın ya da çocuğun ölmemesi gerektiğini, burada insan hayatının söz konusu olduğunu söyledi.

Resmi temaslar için Roma'da bulunan Metsola, İtalyan ANSA ajansının forumuna katılarak gündemdeki soruları yanıtladı.

Metsola, 14 Haziran'da Yunanistan ve 26 Şubat'ta da İtalya açıklarında yaşanan, çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği tekne kazalarına işaret ederek, "Yunanistan kıyılarındaki trajediyi, Cutro trajedisini gördük ve onlar son olmayacaklar. Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli. En savunmasız olanlar da kadınlar ve çocuklar, unutmayalım ki insan hayatından bahsediyoruz." dedi.

AP Başkanı, Avrupa Birliği'nde (AB) düzensiz göç konusunda üye devletler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşım ilkelerini yeniden tesis etmeyi hedefleyen haziran ayı başında AB Adalet ve İçişleri Bakanlarının vardığı anlaşmaya atıfta bulunarak, "Yıllardır askıda olan bir anlaşmanın önündeki blokajı nihayet kaldırdık." diye konuştu.

Metsola, 9 Aralık 2022'de Belçika kolluk kuvvetlerinin yaptığı aramalarla kamuoyuna yansıyan AP'deki yolsuzluk skandalına ilişkin de "Soruşturmalar sürüyor ve kimse hakkında bir yargıda bulunamam. Ama daha fazla kontrol ve şeffaflık için acil önlemler aldık. Açık olmaktan gurur duyan bir AP'ye sahibiz, ama sorumlu olmalıyız. En azından hiç kimse hiçbir şey yapmadığımızı söyleyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Roma'daki temaslarına dün başlayan Metsola, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Metsola'nın düzensiz göç, Ukrayna, ekonomi ve gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi gibi AB gündeminde yer alan konuları değerlendirdikleri belirtildi.

Etiketler : Akdeniz insan hakları ölümler göçmen faciası
Festivallerde yarışacak

Festivallerde yarışacak
Katarlı performans

Katarlı performans
Orduevinde evlendi

Orduevinde evlendi
Köprüde bir can kurtardı

Köprüde bir can kurtardı
Yıldızlı performans

Yıldızlı performans
Eşiyle klipte oynadı

Eşiyle klipte oynadı
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
İki ayda 15 şehir gezecek

İki ayda 15 şehir gezecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX