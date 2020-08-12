Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:39:00

Rusya'nın bulduğu Kovid-19 aşısının ilk duraklarından biri de Türkiye olacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini açıkladı. Putin, aşının kızında denendiğini de duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye'de kullanılabilmesi için DSÖ'den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Yazeviç, Cenevre'de yaptığı açıklamada temkinli bir üslup kullanarak, "Rusya'daki ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halindeyiz. Rus tarafından ilan edilen aşının sınıflandırılmasıyla ilgili daha sıkı çalışma başlatacağız. Tüm dünya bu pandemiden kurtulma yolunu arıyor" dedi.

BİLİM KURULU NE DEDİ?

Rusya'nın açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye'de kullanılabilmesi için DSÖ'den onay gerektiğini belirtti. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

"BELLİ KRİTERLER VAR"

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: "DSÖ'nün belirlediği kriterler var. Bir aşının eczanede satışına kadar geçecek aşamalar hayvan deneyi, model hayvan deneyi ve en son insan deneyleridir. Hiçbir araştırma bu kuralların dışına çıkamaz. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar mevcut. Rusya'nın aşı geliştirme aşamalarını henüz bilmiyoruz. Ancak DSÖ ile temastalar. Onay verildiği takdirde bu mutluluk verici bir durum olacak. Dünyada sekiz farklı aşı geliştirme çalışmaları var umarım hepsi mükemmel şekilde sonuç verir."

"YAYINI BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Türkiye Rusya ile aşı konusunda diyalog içinde. Rusya'nın aşıyı bulması iyi bir haber. Ama ayrıntısını henüz bilmiyoruz, yayınlanınca göreceğiz."

"KORUYUCULUK ÖNEMLİ"

Doç. Sema Kultufan Turan: "Aşının bulunduğu haberi tabii ki mutluluk verici. Şimdi sıra faz çalışmalarını kontrolde. Henüz ayrıntı olmadığı için bilmiyoruz ama aşının ne kadar süre koruyuculuğu olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz"

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