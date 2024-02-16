Anketlerde Gantz, Netanyahu'nun önüne geçiyor!

İsrail'deki Maarif gazetesi, "Bugün seçim yapılsa sonuç ne olurdu" sorusunun cevabının arandığı bir anketin sonuçlarını yayınladı.

Seçim yapılsa 120 sandalyeli Meclis'te Ulusal Birlik Partisi'nin 12 yerine 40 sandalyesinin olacağı ifade edilen ankette, halihazırda parlamentoda 32 sandalyesi bulunan iktidardaki Likud Partisi'nin ise 18 sandalye alabileceği belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi'nin, geçen hafta yapılan ankete göre 4 sandalye daha artırdığı sonuçlara göre, mevcut durumda 8 sandalyeye sahip Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisi, seçim barajını geçemeyecek ve bu nedenle Meclis'te temsil edilemeyecek.

Parlamentoda 6 sandalyeye sahip Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı "Yahudi Gücü" partisi ise 10 sandalye kazanıyor.

Ankette görüşleri alınan İsraillilerin yalnızca yüzde 32'sinin mevcut Başbakan Netanyahu'nun hükümete başkanlık etmeye uygun olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin bu pozisyonda Gantz'ı görmek istediğini söyledi; yüzde 21'i ise net bir cevap vermedi.

İsrail'de son haftalarda erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapılırken Netanyahu, savaş zamanında seçim yapılması fikrini reddediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.