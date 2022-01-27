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27 Ocak 2022 Perşembe 21:41:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 21:41:00

Anket: Amerikalıların çoğu koronavirüsün biteceğine inanmıyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 83'ü virüsün muhtemelen hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağını ve endemik olarak devam edeceğini düşünüyor.

Associated Press-NORC tarafından yapılan ankete göre, ABD'de halkın sadece yüzde 15'i, virüs büyük ölçüde yok olduğunda pandeminin biteceğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 83'ü ise COVID-19 hafif bir hastalık olarak atlatılıncaya kadar pandeminin devam edeceğini, virüsün muhtemelen hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağını ve endemik olarak devam edeceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 59'u güvende olmak için COVID-19 aşısının gerekli olduğunu, yüzde 65'i de maske taktığını dile getirdi.

Etiketler : abd anket koronavirüs
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