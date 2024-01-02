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Ankara-Atina ilişkileri Yunan basınında: 2023, ilişkilerde iyi bir yıl oldu
02 Ocak 2024 Salı 14:22:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 14:22:00

Ankara-Atina ilişkileri Yunan basınında: 2023, ilişkilerde iyi bir yıl oldu

Kaynak: AA

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Yunan medyası, Türkiye Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelere yer verdi. Yunan devlet kanalı ERT “2024, Türk-Yunan ilişkileri için çok önemli” ifadesini kullandı. Ta Nea gazetesi, geçen yıl olumlu adım atıldığını yazdı. Bir uzman, CNN Yunanistan'a değerlendirmesinde, "2023, ilişkilerde iyi bir yıl oldu" dedi.

Yunan devlet kanalı ERT, "2023'te iki ülke arasındaki iklim nasıl değişti? " başlıklı haber yayınladı.

Geçen yılın ilk aylarından itibaren Türk-Yunan ilişkilerindeki diplomatik zorlukların ortadan kalktığını vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ege'yi barış ve iş birliği denizi haline getirelim istiyoruz" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

"2024, Türk-Yunan ilişkileri açısından çok önemli bir yıl olacak" denildi.

Ta Nea gazetesi, 2023'te iki ülke ilişkilerinde olumlu adımlar atıldığını yazdı.

"Deprem diplomasisi ile başlayan olumlu süreç, 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti ve Yüksek İşbirliği Konseyi'nin Atina'da hayata geçirilmesiyle tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Türk-Yunan ilişkilerinin 2023 yılındaki seyri CNN Yunanistan'ın da gündemindeydi.

Uluslararası İlişkiler Profesörü Kostas Yfantis ilişkileri değerlendirdi.

Yunan profesör, geçen yılın 11 ayının sakin geçtiğini söyledi.

"Hatta bir noktada atmosfer dostane bile oldu. Dolayısıyla 2023, Türk-Yunan ilişkileri konusunda her açıdan iyi bir yıldı" dedi.

Eleytheros Typos gazetesi de, "Atina-Ankara ilişkilerinin 2024'te sakin sularda seyretmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye recep tayyip erdoğan yunanistan kaçak içki
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