ANKA-3 ve KIZILELMA Yunan basınında
Kaynak: TRT Haber
Türk savunma sanayiindeki atılımlar, Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. Yunan basını Türk yetkililer ile gazetecilerin savunma alanına ilişkin açıklamalarını okuyucularına aktarıyor. Yunanistan'da bu kez ΑΝKA-3 ile KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi gündem oldu.
Yunan basını Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri yakın izliyor.
Kathimerini gazetesi jet motorlu Muharip İnsansız Uçak Sistemi KIZILELMA'nın ilk test uçuşunu haberleştirdi.
Haberde, "Baykar şirketinin şemsiyesi altındaki uluslararası düzeyde tanınan Bayraktar TB-2'nin ardından şimdi de KIZILELMA dronunun ilk test uçuşu yapıldı" ifadesi kullanıldı.
Kısa süre önce TUSAŞ'ın ΑΝKA-3 adlı yeni bir İHA projesini tanıttığı da hatırlatıldı.
Yunan Kathimerini gazetesi, KIZILELMA ve ANKA-3'ün Türk havacılığı için mihenk taşı olarak görüldüğünü vurguladı.
ΑΝKA-3'ün ilk test uçuşlarının 2023 içinde yapılmasının beklendiği belirtildi.
Türkiye'nin ANKA markası altında Anka-B, Anka-2 gibi bir dizi insansız hava aracı geliştirdiğine işaret edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ANKA-3'e ilişkin açıklamalarına da yer verildi.
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