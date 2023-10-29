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29 Ekim 2023 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 08:00:00

Angelina Jolie, Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu

Kaynak: AA

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ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.

Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor. İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır. Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor. İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışmalarını desteklemeyi seçtim ve onların raporlarını yakından takip ediyorum."

Etiketler : oyuncu angelina jolie israil filistin
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